八田與一斷頭過程曝光！ 李承龍持「頭顱」合照

前台北市議員李承龍鋸下八田與一銅像頭顱。（圖擷自攝政「新思維」臉書）

2017-04-18 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏山頭水庫八田與一銅像遭到斷頭，台北市前議員李承龍和女性友人邱晉芛坦承犯案，今日有臉書粉絲團PO出多張李、邱兩人「斬首」銅像時的照片，兩人還拿著八田與一銅像頭顱開心照相。

臉書『攝政「新思維」』於今日中午12時許，一共PO出7張照片，可以看到李承龍拿著藍色握把的鋸子，從不同方向鋸著八田與一銅像的頸部。將銅像頭顱切割下來後，李承龍和邱女分別拿著「首級」並拍下照片。

李承龍的邱姓友人也拿起頭顱。（圖擷自攝政「新思維」臉書）

李承龍鋸銅像的過程被拍攝下來。（圖擷自攝政「新思維」臉書）

李承龍以不同角度鋸銅像。（圖擷自攝政「新思維」臉書）