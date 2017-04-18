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中壢「懷寧醫院」僱用密醫看診 院長吳清彥起訴

2017-04-18  12:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區懷寧醫院被檢舉僱用密醫看診，桃園地檢署檢察官今年2月發動搜索，依違反《醫師法》帶回62歲院長吳清彥、不具醫師執照的47歲蔡姓男子、57歲許姓男子，蔡、許兩人均坦承犯行，全案今日偵結起訴吳清彥及許男，蔡男獲緩起訴處分；許男因過去曾有前科，無法獲得緩起訴。

懷寧醫院屬於專門照顧慢性病老人的養護機構，醫院宗旨標榜「醫門好修行」，卻涉嫌雇用沒有執照的密醫看病。檢方指出，蔡男畢業於菲律賓醫事學院，許男則是中國醫藥大學中醫系畢業，許男已在2月離職，兩人都沒有醫師執照，有證人指證2人有看診行為，2人到案後均坦承犯行。

吳清彥偵訊時坦承雇用蔡、許2人，但否認違反《醫師法》，他辯稱蔡、許2人的職稱是「病歷紀錄員」，他沒有指示蔡、許2人從事醫療行為，不知為何護理紀錄單上，會將蔡、許2人分別記載為「蔡醫師」及「許醫師」，且蔡、許2人所開立的醫囑，都是依照他的口頭指示，並非2人自行開立。

檢方傳訊多名護理人員並調閱病歷表、人事資料，證實蔡、許2人任職時，有自行開立處方箋、打針甚至手術等行為，院內人員也都誤以為2人具有醫師資格，偵結依違反《醫師法》起訴吳清彥、許男，蔡男則獲緩起訴處分。

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  • 懷寧醫院被檢舉雇用密醫，桃檢偵結起訴62歲院長吳清彥。（圖擷取自Google Map）

    懷寧醫院被檢舉雇用密醫，桃檢偵結起訴62歲院長吳清彥。（圖擷取自Google Map）

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