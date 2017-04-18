張向忠來台脫團5日 投靠民間組織收留

張向忠昨晚被移民署帶回。（圖擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

2017-04-18 12:49

〔記者王冠仁／台北報導〕中國異議人士張向忠本月12日參加旅行團來台卻自行脫團，並對外聲明想向我政府申請政治庇護，行蹤成謎。不過昨晚移民署台北專勤隊幹員，在新北市警方的協助下，利用手機定位，掌握張在新北市新店區寶宏路附近，前往將他帶回釐清。

據了解，張向忠脫團5天期間，都被新店一個民間組織收留，直到昨晚移民署幹員會同新北市警方將他帶回。

移民署說，張向忠目前人在移民署台北市專勤隊隊部，同時安排合適地點供張向忠休息。在此同時，移民署將與相關部會了解他脫團原委，但他的去留仍無定論。