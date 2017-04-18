北投女童割喉案 鑑定龔嫌患思覺失調症
〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今審理北投女童割喉案，傳訊今年1月起替兇嫌龔重安進行精神鑑定的台大醫院精神醫學部主任兼主治醫師吳建昌，吳建昌證稱，龔重安有幻聽、幻覺等跡象，雖然有些是「非典型」現象，也不排除有「詐病」的可能，因為即使精神病患也可能做不實陳述，但綜合鑑定報告認定龔重安患有思覺失調症，且犯案時是在罹病狀況下，但龔重安當庭質疑鑑定報告正確性，認為他未患精神疾病。
醫師表示也不排除詐病可能
台大醫師吳建昌指出，判斷罹患思覺失調症的特性，是1個月內至少要有以下2項症狀，1、妄想；2、幻覺；3、混亂的語言；4、混亂或僵直的行為；5、負性症狀，且2項症狀中，1至3項至少要有一項。鑑定發現，龔重安可能患有思覺失調症，因他有明顯幻聽、幻覺，也有從有幻聽、幻覺發展出來的妄想，某些「偏邏輯的思考」（指邏輯異常）情形持續1個月以上，綜合認定龔重安患有思覺失調症，且犯案時思覺失調症狀況是存在的。
針對鑑定報告結論指龔重安患有思覺失調症，但吳建昌僅指稱龔可能患有思覺失調症，還以「more like than not」來說明，是否有出入，吳建昌指出，龔的症狀是「不典型」的情況，雖然沒有非常強的證據支持，但可以認定龔患有思覺失調症至少超過一半以上的比例。
龔的律師詰問，鑑定報告龔男被控在台北市北投區文化國小犯下女童割喉案，士林地檢署偵結後認為他惡行重大，向法院請求最嚴厲之刑（死刑），並褫奪公權終身，以維護法治。
但士林地院審理後，雖認定他犯案時辨識能力並未顯著降低，但罹患思覺失調症，經專業治療後可能會改善，並非無教化可能，判他無期徒刑，全案上訴高等法院審理中。
龔重安在高院歷次庭訊中，數度強調他沒有精神疾病，且為了證明自己沒有病，要求法院以證人身分傳喚台北看守所員工及精神科醫師，也表示願意配合做精神鑑定，高院因此矚託台大醫院進行相關精神鑑定。
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標題：北投女童割喉案 鑑定龔嫌患思覺失調症
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