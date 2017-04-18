馬英九控檢羅織構陷 北檢再發聲明稿反擊

2017-04-18 12:41

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地方法院於本月14日針對前總統馬英九涉洩密案開庭，馬於應訊時、訊後均稱檢察官起訴「羅織構陷、入人於罪」，跟「電視名嘴或網路鄉民一樣」、「以臆測當證據、先射箭後畫靶」；對此，台北地檢署稍早再度發聲明稿反擊，強調馬英九違法行為，已於黃世銘洩密案及國民黨撤銷王金平黨籍案之民、刑事各案等經法院認定明確，馬英九所指，顯屬無稽。

4月14日下午，馬英九結束庭訊接受媒體採訪，再次重申於庭上答辯時的立場與主張，強調：「我沒有犯罪，我無罪！」馬表示，檢察總長黃世銘主動向他報告這件重大司法關說案。他一進門就說，「這是純粹的行政不法，如果是刑事不法。我就不會來報告。」

馬並痛批，起訴書倒果為因，把臆測當證據，先射箭後畫靶，而且刻意違反《刑事訴訟法》第2條，忽略對他有利的證據；依照起訴書的思維邏輯，任何官員涉及行政不法，總統都不能過問，也不能處理，否則就是構成洩密或教唆洩密。對此，台北地檢署稍早再度發聲明稿反擊，全文如下：

有關外界指教本署讓被告馬前總統英九在機關過道享特權發表聲明，並稱檢察官起訴「羅織構陷、入人於罪」，跟「電視名嘴或網路鄉民一樣」、「以臆測當證據、先射箭後畫靶」乙節，本署秉於法庭論辯，素不與被告於庭外為無謂爭論，惟被告既在本署內發言指摘，本署為正視聽，嚴正聲明如下：

一、洩密案經起訴之後，法院於民國106年4月14日行準備程序，被告之傳喚、開庭及進出秩序悉由法院安排，本署並無參與規劃，其於通過本署場地時，突持媒體麥克風收音裝置對外發表聲明，釀成被告在司法機關內享有召開記者會特權之爭議，至感遺憾。

二、被告於本案之前後悖法行為，已於黃世銘洩密案及國民黨撤銷王金平黨籍案之民、刑事各案等（臺灣高等法院103年度矚上易字第1號刑事判決、同院103年度上字第491號民事判決等參照），經法院認定明確；且依大法官釋字第729號等解釋意旨，其行為亦超越憲法之權力分立界限。何來檢察官「以臆測當證據、先射箭後畫靶」，又有何「羅織構陷、入人於罪」？被告所指，顯屬無稽。

三、被告抨擊「關說司法個案的立委沒事，處理司法關說醜聞的人被起訴，公理何在？」云云。惟關說司法者之所以沒事，乃因為刑法沒有處罰關說者之規定。被告於案發前後擔任總統8年，又擔任國內最大黨黨主席6年半餘，始終未曾對之立法科刑。尤其在本件案發後，被告亦未對關說司法者提案立法處罰，此又係誰之過歟？豈能藉此指摘檢察官？

四、被告復以「十七問」質疑檢察官：其應如何處理本案始為「合法、適當」？然被告擔任法務部部長、臺北市市長及總統各職近20年，依其法學專長及行政經歷，對嚴守「依法行政」之分際、職權究應如何「合法、適當」行使，理應知之甚詳，何有反問檢察官之理？被告之質疑，亦屬無據。

五、本署呼籲，本案訴訟攻防宜回歸理性及證據討論，勿以民粹性或政治性言語誤導視聽，是所至盼。