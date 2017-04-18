狼師拐小學生到家猥褻 至少5男童受害
林姓男老師（右）涉嫌以電玩誘騙國小生到家裡猥褻。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕超噁心！新北市一名42歲林姓私立高中老師，竟利用國小生愛玩的電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」上網誘騙國小6年級男學生到自己家，並要求「給你電腦玩，讓我打手槍」，目前檢警掌握多達5名男童遭猥褻，林嫌也在昨晚遭逮並羈押禁見。
林嫌昨晚被逮並羈押禁見
林姓高中老師驚爆利用電玩、手遊等猥褻小6男童，記者今去電林師任職學校，該校公關表示，目前對林師所做所為尚不知情，而服務至今13年，平時在校表現都非常正常，無論是教學、與同僚相處都未有惡評，甚至學生對他也都很愛戴，而昨天他請假未到校，也並未交代是何事。
檢警調查，林男於台北市某高中任職，主要教導資工科系學生，今年2月初，林男利用國小生愛玩的電腦遊戲，利用遊戲內的聊天室，隨機找國小玩家攀談，與12歲的男學生小銘（化名）相談甚歡，小銘表示不能太常玩電腦，林嫌便藉機誘騙，自己就住學校附近，「不然你搭車到我家，我家有免費的電腦跟網路任你玩」，小銘聽到有電腦玩，便不疑有他前往。
小銘上午到林嫌家後，有餅乾飲料，又有電腦免費玩，玩的盡興準備回家時，林嫌突向小銘表示，「我給你電腦玩，你可不可以幫我一件事」，並把小銘褲子及內褲拖下，並用手撫摸其生殖器，幫小銘「打手槍」得逞。
由於年紀還小，小銘對性知識還不夠健全，甚至向其他朋友表示「有個大哥哥家裡有免費電腦玩」，林嫌又因此接觸到其他國小生，從2月初開始，預計有5人以上受害，犯案逾20次，皆是讓小男童到家裡打遊戲後，離去前替小男童打手槍。
警方掌握事證後，16日晚間持拘票前往林嫌住處，林嫌見到警方前往，態度顯得平淡，面對警方問訊，林嫌表示，「我就是想滿足自己的性渴望」，警方訊後依強制猥褻罪嫌移送，且已於17日晚間收押禁見。
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