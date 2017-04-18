警員待命中驟逝 新北市長今捻香慰問

2017-04-18 12:27

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局下福派出所警員簡朝熙，昨日在所待命期間疑因疾病復發猝死在寢室，被同事發現時雖緊急送醫，最終仍不治，簡員驟逝讓家屬與同事感到難過與不捨，新北市市長朱立倫今日上午在新北市警察局局長胡木源、督察長江振茂及新莊分局分局長國雄陪同下前往簡員住家捻香並發送慰問金。

從警迄今已經27年又6個月的簡朝熙，16日代理所長一職到凌晨12點下班後返回寢室休息，原本就有狹心症的他排定昨日上午到醫院檢查，孰料卻猝死在寢室，檢警今日上午相驗，初判死因是「心因性休克」，家屬無意見；新莊分局表示，往後會全力協助家屬處理相關事宜且承諾定會從優撫恤。