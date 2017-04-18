替新歡口愛被男友抓包 她提告卻稱：他要我就給...

2017-04-18 12:24

〔記者錢利忠／台北報導〕在台北市東區的酒吧擔任調酒師的阿明，去年玩線上遊戲結識20多歲的女網友小君（均化名），兩人相約見面後發生性關係，女方還替阿明口交，事後阿明傳LINE問她：「不怕腥味嗎？（指口交）」她回說：「我不怕」；未料對話內容全被她男友發現，她為證明清白指控阿明性侵；台北地檢署認為罪證不足，將阿明不起訴。

去年11月，阿明與小君相約碰面，兩人共度春宵後，阿明透過LINE與她調情，提及當天她替阿明口交一事，好奇地問：「不怕腥味嗎？」她則回說：「沒腥味啊，有我也不怕...」；後來兩人又相約看電影，並一同到阿明工作的酒吧樓梯間纏綿。

後來小君的男友發現她與阿明的對話，質問她是否另結新歡？她為了證明自己沒變心，竟告阿明性侵；阿明應訊時否認性侵，辯稱雙方雖發生多次性關係，但都是你情我願。小君以告訴人身分出庭時，竟也稱，「他要我就給...」。

檢方比對兩人說詞並勘查對話紀錄後，考量無法證明阿明違背小君的意願，所以將阿明不起訴。