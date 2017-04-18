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「志忠」三天抓兩名「志忠」 這位「志忠」接力發威

2017-04-18  11:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興派出所警員曾志忠3天內抓到3名通緝犯，其中2人叫「志忠」，同分局立人派出所警員林志忠不遑多讓，同樣在最近連續抓到3名通緝犯，其中包括一名三條通的李姓男子，菜市場名「志忠」接力發威，讓同仁不禁嘖嘖稱奇笑稱：「真是好手氣，難道志忠是通緝犯剋星﹖！」。

眼尖的林員上週五巡經北區中清路、漢口路口時，發現一部行經的機車車主是通緝犯上前攔查，61歲的李姓騎士起初謊稱是車主朋友又謊報身分證字號，但林員以警用小電腦查詢發現照片根本不像，且禿頭特徵跟車主一模一樣，當場拆穿李男謊言逮人。

但麻煩的還在後頭！因李男除因侵占案遭台中地檢署通緝，還有新北、高雄地檢兩處通緝偽造文書及詐欺案，林員當天先將李男解送台中地檢後，隔天一早就啟程將李男載至新北地檢署，再驅車南下至高雄地檢署，最後回台中已是晚間8時，累癱負責解送的林員與同仁。

只是林員前一天才剛逮捕一名酒駕通緝犯，此次又逮捕北中南三條通的李姓通緝犯，相隔一天又查獲另名毒品通緝犯，連續抓到3名通緝犯讓同仁不禁聯想到，真的是無獨有偶，日前同分局永興所的警員曾志忠也是在3天內抓到其中2名叫「志忠」的3名通緝犯。

同分局二名同叫「志忠」的員警接力發威，分局長陳武康說，應歸功於同仁盤查落實，對於緝拿罪犯孜孜不倦，打擊犯罪精神值得肯定。

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  • 繼同分局永興所同事「志忠」3天內抓到3名通緝犯，立人所的「志忠」也不遑多讓，接力發威。（記者許國楨翻攝）

    繼同分局永興所同事「志忠」3天內抓到3名通緝犯，立人所的「志忠」也不遑多讓，接力發威。（記者許國楨翻攝）

  • 眼尖林員當街逮捕三條通的李姓通緝犯。（記者許國楨翻攝）

    眼尖林員當街逮捕三條通的李姓通緝犯。（記者許國楨翻攝）

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