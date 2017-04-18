婦人遭詐騙 竹市議員與警方設局逮捕車手
2017-04-18 11:52
〔記者王駿杰／新竹報導〕張姓婦人昨接獲詐騙集團來電，佯稱張婦的兒子為同學擔保，向地下錢莊借貸60萬元，但同學卻「跑路」，因此將擔保人兒子押走、毆打，要求張婦主動提領存款交付。張婦嚇壞了，情急之下向市議員余邦彥求助，最後由余邦彥和警方一同設局，將2名提款車手誘出、逮捕，成功守住張婦存款，成為一種另類「選民服務」。
「媽，快救我！」警方指出，張婦17日中午接獲詐騙集團來電，聽見電話那頭兒子的哭喊聲，以為兒子真的出事了，眼淚瞬間潰堤，急忙告訴對方存款不多，最後雙方敲定以10萬元達成和解。
但張婦不敢單獨交款，她想起市議員余邦彥結交甚廣，便撥打電話求助。余邦彥聽完張婦說詞，立刻向警二分局聯繫，雙方研判張婦恐遭詐騙集團設計，便向對方相約在市區一處國小變電箱旁交款，由偵查隊刑警、東勢派出所員警佈署埋伏、余邦彥喬裝路人蒐證，打算「甕中捉鱉」。
數分鐘後，果然出現2名男子行跡鬼祟，走到變電箱附近打算取款，警方見時機成熟，蜂擁而上將其壓制、逮捕。
警方調查，2名車手分別是17歲林姓少男與19歲許姓男子，2人供稱是在網咖遭詐騙集團吸收當提款車手，只要完成指定任務，就能獲得3千元獎金，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。
余邦彥呼籲，民眾若接獲來路不明電話，別相信太早，應撥打「165」反詐騙專線電話，或就近向警察機關求證，避免受騙。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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