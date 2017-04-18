工人誤挖管線 迪化街一度傳瓦斯漏氣
2017-04-18 11:40
〔記者鄭景議／台北報導〕今日早上10時30分許，有民眾通報迪化街有瓦斯漏氣的情況，消防人員緊急到達現場，發現疑似工人誤挖管路，有微微的瓦斯味露出，不敢大意，於是拉起警戒線。
經消防人員檢測後，發現的確有些微瓦斯露出，於是通知瓦斯公司前來協同處理，經處理後，消防再度檢測，確定已無瓦斯露出，才離開現場。
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