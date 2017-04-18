| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

工人誤挖管線 迪化街一度傳瓦斯漏氣

2017-04-18  11:40

〔記者鄭景議／台北報導〕今日早上10時30分許，有民眾通報迪化街有瓦斯漏氣的情況，消防人員緊急到達現場，發現疑似工人誤挖管路，有微微的瓦斯味露出，不敢大意，於是拉起警戒線。

經消防人員檢測後，發現的確有些微瓦斯露出，於是通知瓦斯公司前來協同處理，經處理後，消防再度檢測，確定已無瓦斯露出，才離開現場。

廣告
  • 消防人員到處警戒。（記者鄭景議攝）

    消防人員到處警戒。（記者鄭景議攝）

  • 消防人員到處警戒。（記者鄭景議攝）

    消防人員到處警戒。（記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 瓦斯外洩 瓦斯漏氣
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：工人誤挖管線 迪化街一度傳瓦斯漏氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.