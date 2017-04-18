安全帽戴歪 警攔下勸導竟是偷車賊
2017-04-18 11:37
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園巿有多項酒駕、竊盜前科的57歲周姓男子，今天上午騎著偷來的摩托車在路上閒逛，因為周男的安全帽戴得歪歪斜斜的，被後方的平鎮派出所員警攔下勸導，周男神情緊張，員警起疑一查車號竟是失竊贓車，當場逮捕；警方表示只是單純勸導交通安全，也能抓到偷車賊，真是「賊星該敗」！
警方調查，周男是3月3日上午在楊梅區永美路上，見一位婦人騎車到早餐店買早餐，下車後未拔鑰匙，竟心生歹念將摩托車騎走，周男得手後，就以該部贓車作為代步工具，四處騎著「趴趴走」，未料騎了1個半月被查獲。
員警一開始只是單純勸導周男將安全帽戴正、避免危險，但周男神情讓員警起疑要求出示證件，周男支支吾吾，經警方小電腦一查，周男所騎乘機車竟是失竊機車，員警當場將周男逮捕、帶回調查。
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