收贓收到高貴名壺 識不識貨差很多

2017-04-18 11:33

［記者楊政郡／台中報導］從事二手古物、郵票、錢幣的陳姓業者，去年元月向劉姓竊嫌（竊盜犯行已判刑確定）以1千元蒐購8只茶壺，其中還包括「陳鳴遠南瓜壺」、「孟臣文字壺」、「顧景舟倒把西施壺」等，半年後被查辦贓物罪，台中地院判他5月徒刑，但上述茶壺未查扣，陳某不交代去處，法官判決主文中要求沒入或追徵其價額，據王姓失主陳述上述3只名壺就超過3千萬元，其中「陳鳴遠南瓜壺」在2011年佳士得拍賣會創下704萬人民幣高價。

判決書指出，竊嫌劉易鑫104年6月侵入台中市太平區王某住宅闖空門，偷走現金、洋酒及11只茶壺，105年原月將其中8只拿到台中市中區陳姓業者的二手古物販售，不知雙方是否識貨，最後8只以1千元成交。

而上述竊案發生後，王姓失主對外表示，這些都是他父親從中國到台灣時帶過來，父親說這些都是祖輩留下，從明、清到現代顧景舟的作品都有，在10幾年前估價就達3032萬元，這幾年中國地區民眾要到台灣來蒐購，又把價格炒高了，他聽到竊嫌8只買1千元，頭都暈了。

而此案有趣的是，劉嫌將此贓物賣給陳姓業者後，又回頭買回「笑彌勒壺」、「黑泥手工壺」，陳某賣他每只300元，王姓失主經介紹向陳以1000買了「石榴手工壺」。

法官認為被告從事相關行業10餘年，上述茶壺都是王姓施主保養使用多年，外觀上顯非廉價粗躁之物，口口聲聲說茶壺沒什麼價值，難以採信。

法官依贓物罪判陳某5月徒刑，另外5把茶壺，包括「陳鳴遠南瓜壺」、「孟臣文字壺」、「顧景舟倒把西施壺」，及葫蘆青蛙壺、西藏棕釉壺，仍未查扣，應行沒入，或追徵其價額。