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從台中搭霸王車到高雄 2男詐司機5200元

2017-04-18  11:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區傳出2名年輕男子搭霸王車，2人從台中市搭車南下高市五福國小前，2人誆司機要下車抽菸，不料卻前後開溜，造成司機損失5200元，全案警方調查中。

鳳山警方表示，劉姓計程車司機（48歲）於今天凌晨1時15分許，從台中市太平區振武路，搭載2名年輕男子到高市鳳山區，直到凌晨3時30分途經五福國小前，其中一人要求下車抽菸，另一人在車上等了一會，佯稱要向對方拿手機，隨即下車開溜。

劉姓司機驚覺有異，下車追人已不見人影，才驚覺受騙上當，今早向警方報案，損失車資5200元，大呼有夠倒楣！警方調閱監視器畫面，發現2人穿越學校中庭，沿著走廊逃之夭夭，全案朝向詐欺罪嫌偵辦，警方調閱沿線監視器追查中。

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  • 2男從台中搭霸王車到高雄。 （記者陳文嬋翻攝）

    2男從台中搭霸王車到高雄。 （記者陳文嬋翻攝）

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