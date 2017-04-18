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少年亂開車門坐車 慘遭車主「鐵拳」修理

李男警告少年。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-18  11:20

〔記者曾健銘／新北報導〕52歲李姓男子，昨晚8時許開車返家，途中行經新莊區中平路時，突遭到1名陌生少年開車門，少年打開車門後竟跳上後座：「我好累，讓我休息一下！」，行徑讓李男傻眼，隨後將他拉下車，孰料少年被拉下車後仍不肯罷休，又趁著停紅燈時上車，直到第3次準備開車門時，李男終於動怒，對著少年一陣痛毆後開車離去，讓後方目擊整起過程的民眾嚇壞，將行車紀錄器PO上網。

起初有民眾誤傳是爸爸打兒子，紛紛痛罵：「當街打小孩！可恥！」並揚言要通報社會局關切，但轄區新莊分局中平派出所事後循車牌追人，找到動手打人的李姓男子，經查後才發現真相並非如此。

李男向警方供稱，當天回家路上突被不認識的少年亂開車門還上車，因為對方屢勸不聽才會動怒毆人，雖然李男「動手有理」，但警方告知其可能面臨傷害刑責，讓他大嘆：「真無奈！」警方目前正循線追查該名少年到案，釐清整起案件的事發經過。

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  • 李男動怒揮拳毆打亂開車門的少年。（記者曾健銘翻攝）

    李男動怒揮拳毆打亂開車門的少年。（記者曾健銘翻攝）

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