否認援交出庭作證賣酒 劉喬安涉偽證認罪獲輕判3月

「太陽花女王」劉喬安。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-04-18 11:00

〔記者張文川／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安2年多前被壹週刊報導是援交妹，她起初控告週刊涉妨害秘密等罪時，以證人身分到台北地檢署出庭，作證謊稱自已是去飯店賣酒、否認援交，事後檢方證實她說謊，去年底將她依偽證罪嫌起訴，台北地院今宣判，判劉喬安3月有期徒刑，仍可上訴。

北院開庭審理此案時，劉喬安哽咽認罪，承認做偽證，說她當時並非公眾人物，只是個單親媽媽，「女兒是我的一切，我很害怕她被欺負或霸凌，而且我當時是第一次到北檢開庭，我被媒體大陣仗嚇到，所以沒有勇氣承認（性交易），我現在已經撐過來了，自立自強扶養女兒，希望法官給我自新的機會」。

此案源於2014年12月，壹週刊報導劉喬安從事援交，開價一次10萬元，雙方議價破局後，劉喬安收了港男2000元車馬費離開；週刊登出後，劉喬安對外宣稱她只是去賣酒；不久房內對話影片外流，劉控告壹週刊與記者妨害秘密、加重誹謗、違反個資法等罪，北檢傳喚劉喬安做證，劉女簽名具結作謊證稱自己是去賣酒。

劉喬安控告壹週刊的竊錄案，雖以和解撤告，但檢方根據週刊記者的證詞，並勘查房內影片對話內容、以及劉女和週刊記者間的LINE對話紀錄，認定劉女在北檢作證的證詞不實，簽分偽證罪起訴。