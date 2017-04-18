基隆早餐店老闆殺妻女後自割頸 狠夫被起訴

基隆早餐店老闆持麵包刀，狠心殺害老婆、女兒後自刎，狠夫起訴。圖為早餐店現場血跡斑斑。（資料照，記者林嘉東攝）

2017-04-18 10:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕52歲早餐店老闆劉慶榮3月24日上午趁著妻子在吧檯忙做早餐時，持麵包刀砍殺妻子脖子多刀，長女向前搶刀時，也被砍傷。劉男見自己鑄下大錯，割頸企圖自殺，所幸3人均被救回。警方調查，劉男近期疑似遭精神疾病所苦，才會殺妻女。基隆地檢署今依殺人未遂罪將劉男起訴。

檢警調查，案發時劉男經營的早餐店近6時發生激烈爭吵，接著傳出女子慘叫聲，鄰居聞聲趕至，驚見劉男拿35公分長的麵包刀，正在割自己的頸，而47歲劉妻與23歲大女兒已倒在血泊中哀號，情狀嚇人。

在樓上睡覺的19歲二女兒下樓大喊：「爸爸，你在做什麼！」劉妻擔心二女兒也遇害，喊叫「不要過來！快點跑」。劉家二女兒趕緊從後門逃出，報警救母、姊及自刎的父親。

據悉，53歲的劉男無精神科病史，也沒家暴紀錄，但最近幾天精神異常，無故傻笑、自言自語，甚至碎碎念，劉妻前天要他去看精神科醫生，他當天沒掛到號，預約掛號是昨天下午一點，未料昨天上午就失控砍傷妻女。

消防局救護人員立刻將3人送醫，醫師檢查發現，劉男下手很重，劉妻頸部有道15公分長的刀傷，且傷及氣管，經13小時搶救後，救回一命。

而案發時曾傳出，劉男是因為不滿妻子投資失利損失600萬元，才會行兇，但劉妻醒來後，則在臉書上po文澄清表示，丈夫是受到疾病所苦，與投資無關。

劉妻也向檢警表示，丈夫動手前曾摸了自己臉頰，說「沒關係，這是最後一天了」，接著就動手了。

也有鄰居指稱，劉妻個性強悍，才是一家之主，作風強勢的她，常把劉男當「龜仔子」罵，劉男從不敢回嘴。

基隆地檢署今依涉犯殺人未遂罪，將犯下殺妻、女的劉男起訴。