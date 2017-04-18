幻聽以為被說壞話？ 陳男爆打無辜民眾法辦

2017-04-18 10:53

〔記者曾健銘／新北報導〕有夠衰！新北市新莊區45歲蕭姓男子，昨日傍晚近6時許經過新莊區思賢國小前，突遭30歲陳姓男子嗆聲：「你在講三小？」正當他感到一頭霧水時，對方突然衝上前一陣痛毆，將他打到鼻青臉腫後騎車逃逸，徒留滿身傷的蕭男在場，警消趕到現場，發現蕭男左臉骨斷裂，所幸無生命危險，不甘無故遭毆，蕭男事後氣得向警方報案。

警方獲報後循車牌追人，昨晚找到動手毆人的陳男，將他約談到案，偵訊時陳男供稱，當時騎車去接小孩下課，隱約聽到蕭男對他說：「明明是窮鬼，還那麼臭屁！」他直覺遭到挑釁，才會出手毆人，隨後又自稱有幻聽症等精神疾病，但並未出示證明，得知對方疑似有精神疾病，蕭男無奈直嘆：「真的有夠衰！」但仍堅持提告，警方訊後依傷害罪嫌將陳男移送法辦。