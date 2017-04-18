| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
通霄精鹽廠前火燒車 駕駛燒成焦屍 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

幻聽以為被說壞話？ 陳男爆打無辜民眾法辦

2017-04-18  10:53

〔記者曾健銘／新北報導〕有夠衰！新北市新莊區45歲蕭姓男子，昨日傍晚近6時許經過新莊區思賢國小前，突遭30歲陳姓男子嗆聲：「你在講三小？」正當他感到一頭霧水時，對方突然衝上前一陣痛毆，將他打到鼻青臉腫後騎車逃逸，徒留滿身傷的蕭男在場，警消趕到現場，發現蕭男左臉骨斷裂，所幸無生命危險，不甘無故遭毆，蕭男事後氣得向警方報案。

警方獲報後循車牌追人，昨晚找到動手毆人的陳男，將他約談到案，偵訊時陳男供稱，當時騎車去接小孩下課，隱約聽到蕭男對他說：「明明是窮鬼，還那麼臭屁！」他直覺遭到挑釁，才會出手毆人，隨後又自稱有幻聽症等精神疾病，但並未出示證明，得知對方疑似有精神疾病，蕭男無奈直嘆：「真的有夠衰！」但仍堅持提告，警方訊後依傷害罪嫌將陳男移送法辦。

廣告
  • 民眾在對街拍下雙方打鬥過程。（照片來源翻攝自臉書爆料公社）

    民眾在對街拍下雙方打鬥過程。（照片來源翻攝自臉書爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：幻聽以為被說壞話？ 陳男爆打無辜民眾法辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.