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吳男前妻扮姊騙趙女 趙父：全家不知男方有婚姻

2017-04-18  10:50

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉昨天發生貨車與機車死亡車禍，駕駛吳男的前妻直指被載的趙女，是介入他們婚姻的小三，今天趙父跳出來澄清，全家人都被吳男和他前妻蒙在鼓裡，沒人知道吳男友結婚有小孩，前妻甚至假冒姊姊和乾姊身分，以臉書接觸女兒，「簡直在演8點檔」，希望還給女兒清白。

趙女的阿姨不捨的說，大約1個多月前，家人開始見到吳男，全家人都被蒙在鼓裡，趙女會跟她抱怨，吳男有時候會突然消失，搞失蹤找不到人，然後說他姊姊不准他出門，甚至要等乾姊去救他出來，他才能出來找趙女。

可是昨天事發後，雙方家屬碰面，阿姨表示，大家聽到吳男是獨子，全都嚇了一大跳，那之前講的姊姊到底是誰？後來看到趙女一直被說成小三，真的很難過，因為根本就是被騙了，後來晚上她主動加吳男前妻的line，詢問她是否是吳男前妻，為什麼不跟趙女說明清楚，還要假冒成乾姐姐？前妻回應，那是因為離婚以後吳男都叫她乾姊，她本來也想說清楚，可是吳男很兇不敢說。

阿姨說，前妻假扮的乾姊不時都會傳訊息來詢問趙女感情狀態、她又跟吳男去哪裡玩？現在回想起來覺得真的很可怕，昨天全家人晚上都睡不著覺，趙女現在還在昏迷，醒來後看到這些輿論，怎麼面對這一切？

「真的很捨不得，很痛苦，想還女兒清白。」趙女的父親表示，今天想透過媒體講這件事，不是針對前妻或某些人，只是女兒還在昏迷，外界卻直說她是小三，親人心裡很難受，事情真相不是外界所想像，希望不要只看單方面，還女兒一個清白，女兒真的很乖。

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  • 趙父表示，全家人都不知道吳男友婚姻，請還女兒清白。（記者簡惠茹攝）

    趙父表示，全家人都不知道吳男友婚姻，請還女兒清白。（記者簡惠茹攝）

  • 吳男前妻假扮姊姊騙趙女，趙女阿姨詢問前妻內容。（記者簡惠茹翻攝）

    吳男前妻假扮姊姊騙趙女，趙女阿姨詢問前妻內容。（記者簡惠茹翻攝）

  • 趙女詢問吳男，吳男謊稱前妻是他姐姐。（記者簡惠茹翻攝）

    趙女詢問吳男，吳男謊稱前妻是他姐姐。（記者簡惠茹翻攝）

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