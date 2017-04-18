前大法官伯父土地遭盜賣 更三審再開辯論

2017-04-18 10:16

〔記者黃欣柏、楊國文／台北報導〕前大法官王澤鑑的伯父王諸齊26年前去世後，其位於台北市東區名人巷內、價值4億5000萬元的3筆土地，竟離奇地被不明人士盜賣，王的6名子女訴請國賠，一路打到高等法院更二審才逆轉勝訴，全案今原訂更三審宣判，但稍早法官宣布再開辯論。

民法權威王澤鑑的伯父王諸齊長年旅居國外，80年間去世後，留下台北市東區忠孝東路四段216巷（俗稱名人巷）上共約260坪的兩筆土地，以及敦化南路一筆150坪土地。

王的6名子女當時未立即辦理繼承登記，結果92年間竟有歹徒持王諸齊長子的偽造身分證等文件，成功申辦新戶籍謄本、印鑑證明等文件，接著再辦理單獨繼承登記，一路成功騙過北市松山、新北市新店戶政事務所、台北國稅局和北市大安地政事務所等機關，最後將土地賣給施姓民眾等11人。

施某等人購地後再捐地抵稅，因此王家410坪土地目前已被列為供道路使用的「公共設施用地」，經王家子女向調查局檢舉，檢調才介入追查，但盜賣的主嫌和共犯都已不知去向。王家子女認為是大安地政事務所等單位的疏失，訴請大安地政事務所等機關國賠並加計利息。

一、二審及更一審法官都認為，歹徒利用王家長子的身分犯案，和地政、戶政單位沒有直接因果關係，因此判王家子女敗訴；但高等法院更二審認為，王家子女眾多，並非長子一人，且詐騙集團持有的假戶籍謄本有明顯瑕疵，大安地政事務所卻未向戶政機關查證，違反土地法第68條規定，據此改判大安地政事務所應國賠逾4億4900萬元，再加上利息，王家子女共可獲賠6億5000萬元。