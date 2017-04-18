撞死物理界奇才 嫌開庭遲到遭批「藐視法庭」

2017-04-18 10:05

〔記者溫于德／台北報導〕25歲男子胡家瑞去年6月開車撞死32歲清大物理所博士生林仲桓，遭檢方起訴，台北地院今天首度開庭，但上午包括開庭人等均到齊，卻獨缺胡男，法院緊急聯絡後，才知他搞錯時間，誤以為本月28日才開庭，被告現正緊急趕至法院中。死者家屬於休庭時間批胡男「藐視法庭」。

上午接通電話的是被告父親，他稱「兒子因為以為開庭時間為28日，因此未到庭」；但被告律師吳孟哲則說，包括上週與今天稍早開庭前皆曾傳訊提醒被告今要開庭，還特別提醒他「該帶的東西要帶」，不知他今怎麼不到庭。

法官唐玥見死者父親遠從彰化北上，經詢問後願意等待，遂給胡男30分鐘到庭時間，現正休庭中。

休庭期間，被害人家屬表示「被告根本就是故意的」、「被告藐視法庭」。

起訴指出，胡男去年6月22日深夜11時多，開車途經新北市新店區中興路3段及民權路交叉口，闖紅燈高速違規迴轉撞到走在斑馬線上的林男，當時被害人被卡在車底下拖行近50公尺，體無完膚，因創傷性休克不治。

可惡的是，胡男肇事後還帶走林男隨身攜帶並存有博士畢業論文的筆電，後還燒毀滅證，使得林男鑽研多年的研究成果，全都付之一炬。

檢方今年一月依照依殺人罪將他起訴，至於滅證部分則不起訴。