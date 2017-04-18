涉浮報台電工程費 中鼎工程師、下包商遭聲押

2017-04-18 10:04

〔記者王定傳／新北報導〕中鼎工程股份有限公司承包台電林口及大林電廠工程，中鼎職員涉與包下鷹架工程的竣瑋公司負責人謝木林合作，向中鼎浮報鷹架施工面積並請款，新北地檢署昨依偽造文書及背信罪嫌，指揮刑事局搜索、約談，訊後聲押謝男及中鼎公司董姓工程師、王姓組長3人。

此外，現場施工主任林天輝獲檢方20萬元交保、中鼎公司陳姓工程師15萬元交保、劉姓工地主任及黃姓工地主任均20萬元交保。

檢警調查，竣瑋公司曾於103年以相同手法向中鼎請款，事後賠償尾款約1千萬元和解，但竣瑋公司仍繼續浮報鷹架。

檢警為追查此案，特地請會計師進行「鑑識會計」，發現竣瑋請領款項不合理，如1人1天施作鷹架的極限應為13至15平方公尺，竣瑋卻曾以在林口電廠1人1天施作高達18平方公尺，浮報面積請領款項，竣瑋在大林電廠也浮報1人1天施作高達30平方公尺。

檢方調查，從103年至105年，竣瑋領走9億工程款，依會計師初估，浮報金額約3至6億元，昨指揮刑事局等搜索涉案人員住處及辦公室等共15處，並約談林、謝等人。