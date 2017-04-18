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李承龍臉書報平安 稱以加入統促黨為榮

李承龍昨日被逮捕。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2017-04-18  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏山頭水庫八田與一銅像慘遭斷頭事件，前台北市議員、中華統一促進黨成員李承龍昨日在臉書上自稱犯案，台南警方將他與共犯邱晉芛逮捕到案偵訊。李承龍今晨在臉書上報平安，並在另一則發文說以中華統一促進黨為榮。

李承龍與邱晉芛昨日被警方逮捕，今晨李承龍在臉書上報平安，稱自己已經回家，但手機、外套、皮鞋都被扣留，要聯繫他別打手機，請以臉書和通訊軟體聯繫。

針對最近統促黨被外界批評一事，李承龍表示，他以加入「中華統一促進黨」為榮，「抹黑統促黨，是讓『有志之士』無法合作，白癡才會上當。」

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  • 李承龍在臉書發文，稱以加入統促黨為榮。（圖擷取自李承龍臉書）

    李承龍在臉書發文，稱以加入統促黨為榮。（圖擷取自李承龍臉書）

  • 李承龍在臉書報平安。（圖擷取自李承龍臉書）

    李承龍在臉書報平安。（圖擷取自李承龍臉書）

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相關關鍵字： 八田與一 斷頭 李承龍 烏山頭水庫
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