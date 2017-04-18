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上銀嘉義新廠工程 1工人鋼筋穿腦送醫救回一命

2017-04-18  09:29

〔記者曾迺強／嘉義報導〕傳動控制系統大廠上銀科技今早傳出工安意外，上銀在嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區新廠房工程，今早7時許，61歲張姓工人不慎從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，一度傳出送醫不治身亡，不過後來院方證實，工人救回，已恢復呼吸心跳，正進行手術取出鋼筋。

縣消防局7時56分獲報，大埔美精密機械園區有工人墜落，救護人員到場發現張姓工人已無呼吸心跳，送大林慈濟醫院急救，警方正在現場釐清意外原因。

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  • 61歲工人從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，被緊急送醫。（資料照）

    61歲工人從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，被緊急送醫。（資料照）

  • 61歲工人從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，被緊急送醫。（資料照）

    61歲工人從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，被緊急送醫。（資料照）

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