豐原南陽橋下傳溺 六旬嬤送醫不治

2017-04-18 09:18

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天早上6點半獲報，有人在豐原南陽路與豐原大道交接的南陽橋下方的旱溪，載浮載沉，立刻出動人車前往救援。

消防人員到場後發現，女性溺水者臉部朝上，尚有翻身動作，水深約小腿肚。現場人員立刻架掛梯及藍式擔架下至溪中，接近患者後發現其意識模糊，但對痛仍有反應，經固定患者後，立刻將她抬上岸邊，並送往附近的衛福部豐原醫院急救，但最後仍回天乏術。

警方表示，張姓死者為69歲，將聯繫家屬，至於溺水原因及死因，有待檢警相驗。