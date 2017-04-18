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發車前 苗栗客運路口撞騎士

機車卡在公車車頭底，機車騎士受傷倒地。（記者彭健禮翻攝）

2017-04-18  09:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮新興路、信義路口今天清晨5點多，發生客運與機車碰撞事故，機車卡在客運車頭底，機車騎士則是下巴及左側肋骨骨折，牙齒也有斷裂；警方調查，雙方駕駛都沒有喝酒，研判是該路口為閃光號誌，雙方行經時，都沒有禮讓，造成這起交通事故。

今天清晨5點多，苗栗客運1輛公車行駛新興路往東，準備到首站搭載乘客，行駛至信義路口時，與1輛行駛信義路往北的機車，發生碰撞。機車撞入客運的右前車頭底，機車騎士52歲宋姓女子則在撞擊客運後倒在右側車頭前。

警、消人員獲報後，前往救援，宋姓女子滿嘴鮮血，手臂有擦傷、臀部挫傷，送醫救治，醫院發現她下巴及左側肋骨骨折。

警方表示，雙方駕駛都沒有喝酒；因車禍發生時，新興路、信義路口的交通號誌，尚處於閃燈狀態，還沒有運作，研判雙方駕駛認為清晨車少，行經路口時，沒有禮讓停等，觀看左右來車，直接穿越，造成這起車禍。

警方說，因客運準備前往首站載運乘客，所以當下公車上僅有司機一人，沒有乘客。

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  • 機車卡在公車車頭底，機車騎士受傷倒地。（記者彭健禮翻攝）

    機車卡在公車車頭底，機車騎士受傷倒地。（記者彭健禮翻攝）

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