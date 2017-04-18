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1千元債務喬不攏 少年遭砍傷手、背

2017-04-18  08:38

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區17歲呂姓少年，因積欠友人1千元，今天凌晨與對方相約在新莊區幸福路上的連鎖咖啡廳談判，孰料，談判過程又爆發口角，呂少竟遭到對方10人圍毆並持西瓜刀砍傷手臂、背部，警消趕抵現場時行兇一行人已經逃離現場，徒留滿身血的呂少坐在路邊，經查其左手、背部有2處刀傷，所幸就醫治療後無生命危險。

呂少初步向警方供稱，因為積欠對方1千元，凌晨雙方約在該處談判，沒想到口角後遭砍傷，警方目前擴大調閱監視器循車牌追查，已鎖定幾名涉案兇嫌，全力追緝中。

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  • 新莊區福壽街的咖啡廳，今日凌晨驚傳砍人案。（記者曾健銘翻攝Google Map）

    新莊區福壽街的咖啡廳，今日凌晨驚傳砍人案。（記者曾健銘翻攝Google Map）

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