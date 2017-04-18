羅生門… 按摩妹控雙飛性侵不付錢 名教授怒駁

2017-04-18 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕北部一名任職國立大學、在學術圈頗有名氣的教授，遭按摩妹控訴性侵還不付錢。教授則反駁只是單純的民事消費糾紛，性侵部分是誣告。

《蘋果日報》報導，北部一名60多歲、研究後馬克斯主義、第三世界、社會文化研究的權威教授，3月時遭到2名越南及按摩女子控訴，說他到按摩店時，先伸手摳一人下體，遭拒後要求店家加派一女，然後對第二名女子強制性交未遂，事後還拒付按摩費用。

報導指出，警方獲報後到場處理，並將教授戴上手銬腳鐐，教授應訊時稱他只是按摩，沒有性侵等事，店家為了賺錢強塞新人，且新人什麼都沒做，因此他只願負一人的費用2000元。

報導指出，教授對於警方作法感到不滿，批警執法過當。警方回應，詐欺與妨害性自主屬公訴罪，警方是依法偵辦。校方部分則回應，該事件屬教授個人行為，校方不便回應，若違法將進行調查處理。