| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
上銀嘉義新廠工程 1工人鋼筋穿腦送醫救回一命 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

羅生門… 按摩妹控雙飛性侵不付錢 名教授怒駁

2017-04-18  08:46

〔即時新聞／綜合報導〕北部一名任職國立大學、在學術圈頗有名氣的教授，遭按摩妹控訴性侵還不付錢。教授則反駁只是單純的民事消費糾紛，性侵部分是誣告。

《蘋果日報》報導，北部一名60多歲、研究後馬克斯主義、第三世界、社會文化研究的權威教授，3月時遭到2名越南及按摩女子控訴，說他到按摩店時，先伸手摳一人下體，遭拒後要求店家加派一女，然後對第二名女子強制性交未遂，事後還拒付按摩費用。

報導指出，警方獲報後到場處理，並將教授戴上手銬腳鐐，教授應訊時稱他只是按摩，沒有性侵等事，店家為了賺錢強塞新人，且新人什麼都沒做，因此他只願負一人的費用2000元。

報導指出，教授對於警方作法感到不滿，批警執法過當。警方回應，詐欺與妨害性自主屬公訴罪，警方是依法偵辦。校方部分則回應，該事件屬教授個人行為，校方不便回應，若違法將進行調查處理。

廣告
  • 教授遭按摩妹控性侵。圖與本文無關。（情境照）

    教授遭按摩妹控性侵。圖與本文無關。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 按摩女 教授
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：羅生門… 按摩妹控雙飛性侵不付錢 名教授怒駁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.