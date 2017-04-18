| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
上銀嘉義新廠工程 1工人鋼筋穿腦送醫救回一命 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

農地採砂回填廢棄物 判刑沒收所得他GG了！

2017-04-18  08:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣余姓男子在橫山鄉租用農地後，即擅自開挖盜採砂石，接著回填廢棄土，新竹地院依竊盜、廢棄物清理法判刑1年10月，且其犯罪所得236萬元也一併宣告沒收。

判決書指出，余男自103年3月承租新竹縣橫山鄉矺子段土地，擅自開挖採取砂石，造成農地土石約長150公尺、寬100 公尺、深4公尺坑洞，竊取土石約6萬立方公尺。

余男又從103年3月起擅自將含有廢土泥、廢磚、廢水泥、混合物垃圾營建廢棄土，棄置在土地上，違反區域計畫法非都市土地分區管制使用及廢棄物清理法規定。

余男採取砂石、回填建築剩餘土石方行為，經民眾不斷檢舉，相關單位陸續前往會勘並裁處行政罰鍰，新竹縣竹東地政事務所於103年8月測量違規面積，經複丈後開挖及填土範圍總面積為1萬7340平方公尺。

法官審酌余男前有違反廢棄物清理法及竊盜等刑事犯罪前科，僅為貪圖自身利益並從中營利，竊佔他人及國有土地，竊取砂石並非法堆置、傾倒一般事業廢棄物，破壞自然環境、造成污染，除損及國家利益、缺乏尊重他人財產權觀念外，更嚴重危害環境，影響公共衛生及大眾身體健康，又所竊取砂石及傾倒、堆置一般事業廢棄物土地面積甚鉅，顯然漠視環境保護重要性，造成社會成本支出，所為實應嚴懲，加上迄今未能與國有財產署達成和解，因此判刑1年10月，犯罪所得236萬元沒收。

廣告
  • 余姓男子租用農地開挖盜採砂石，並回填廢棄土，被判刑1年10月，其犯罪所得236萬元也一併宣告沒收。圖為新竹地院。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    余姓男子租用農地開挖盜採砂石，並回填廢棄土，被判刑1年10月，其犯罪所得236萬元也一併宣告沒收。圖為新竹地院。（資料照，記者蔡彰盛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 回填廢土 盜採砂石
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：農地採砂回填廢棄物 判刑沒收所得他GG了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.