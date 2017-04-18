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台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...

2017-04-18  06:13

〔即時新聞／綜合報導〕一名21歲台灣辣妹，前年和一名24歲非洲交換男學生，在台北市信義威秀樓梯間情不自禁做起愛做的事，激情過程被一名路過閻姓男子拍下，PO影片到臉書「爆料公社」，引發熱議，結果最後辣妹和洋男沒事，反而是偷拍的閻姓男子GG了

前年8月某日凌晨，21歲台灣辣妹和24歲的非籍男學生在信義威秀的樓梯間「啪啪啪」。閻男撞見後，拿起手機錄影，還將影片上傳到「爆料公社」，PO文說「難怪老外會說台灣是天堂」。

在網路巡邏的警察發現閻男的影片，將閻男送辦，閻男在接受訊問時供稱，當時他看完電影，在樓梯間發現兩人做愛，一方面因好奇，一方面又怕辣妹被撿屍，將影片PO網是想給女方留下線索，日後可以提告。

《蘋果日報》報導，，警方將閻男依涉嫌妨害風化罪送辦，台妹和洋男則被依公然猥褻罪送辦，不過最後檢方認為這對男女未涉及公然猥褻，對兩人做不起訴處分，閻男則被判刑，法官依利用網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處閻男拘役50日，得易科罰金5萬元。

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  • 案發處的威秀影城樓梯。（資料照，記者姚岳宏攝）

    案發處的威秀影城樓梯。（資料照，記者姚岳宏攝）

  • 黑人春宮秀是在威秀影城樓梯被拍到，影像經馬賽克特殊處理。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

    黑人春宮秀是在威秀影城樓梯被拍到，影像經馬賽克特殊處理。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

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