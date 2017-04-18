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涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
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涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保

2017-04-18  01:59

〔記者謝君臨／台北報導〕合作金庫南京西路分行授信經辦賴建誠，涉嫌於99年11月至100年間，以人頭對保、高估擔保品等手法，替陳姓房仲提高貸款成數，陳再以每月2～5萬元、飲宴、喝花酒等方式回饋賴，2人合謀詐貸逾1億元。

台北地檢署訊後依涉犯《銀行法》等罪，諭令賴30萬元交保，至於合庫經理李深淵、襄理黃文焱也都以30萬元交保，檢調將擇日約談未到案的陳男。

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  • 賴建誠30萬元交保。（記者謝君臨攝）

    賴建誠30萬元交保。（記者謝君臨攝）

  • 合庫經理黃文焱以30萬元交保。（記者謝君臨攝）

    合庫經理黃文焱以30萬元交保。（記者謝君臨攝）

  • 襄理李深淵以30萬元交保。（記者謝君臨攝）

    襄理李深淵以30萬元交保。（記者謝君臨攝）

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相關關鍵字： 勾結房仲 合作金庫 喝花酒 房仲 詐貸
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