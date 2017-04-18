涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保

2017-04-18 01:59

〔記者謝君臨／台北報導〕合作金庫南京西路分行授信經辦賴建誠，涉嫌於99年11月至100年間，以人頭對保、高估擔保品等手法，替陳姓房仲提高貸款成數，陳再以每月2～5萬元、飲宴、喝花酒等方式回饋賴，2人合謀詐貸逾1億元。

台北地檢署訊後依涉犯《銀行法》等罪，諭令賴30萬元交保，至於合庫經理李深淵、襄理黃文焱也都以30萬元交保，檢調將擇日約談未到案的陳男。