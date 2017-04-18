涉虐童致死 生母被雄檢聲押
2017-04-18 00:30
〔中央社〕16日疑遭凌虐的2歲林姓男童傷重不治，高雄地檢署昨天下午傳喚林母到案，經漏夜偵訊認為她涉嫌重大，有勾串證人並反覆實施家庭暴力行為之虞，昨天深夜向法院聲請羈押。
這起疑似虐童案發生在16日傍晚，高市消防局獲報趕到高市苓雅區21歲的林女住處，林童已休克，無呼吸心跳，經送醫恢復心跳，但一直仍陷昏迷，於昨天下午不治，醫師初判死因是腦部蜘蛛膜下腔出血。
雄檢檢察官昨天下午傳喚林女到案，並於昨晚相驗林童。全案經漏夜偵訊，檢察官認為，林女涉嫌傷害致死罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有勾串證人及反覆實施家庭暴力行為之虞，實有羈押必要，因此當庭諭知逮捕，向法院聲請羈押。
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