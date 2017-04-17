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八田銅像斷頭花2小時斬首 作案鋸子找到了

作案鋸子今天深夜從台東帶回，送往台南市警局鑑識中心採證。（記者楊金城攝）

2017-04-17  23:31

〔記者楊金城／台南報導〕烏山頭水庫八田與一銅像，被北市前市議員李承龍與女共犯邱晉芛在15日清晨2點多涉嫌以鋸子花了約2小時鋸下銅像頭部。警方今晚找到邱女寄到台東友人處的作案手鋸和1支鋸子刀片、1支鋸到斷掉的刀片，約晚間10點半將證物帶回麻豆警分局，迅即轉送台南市警局鑑識中心鑑識採證。

15日清晨「斬首」 下午頭仍在銅像上

有遊客在15日下午5點半還拍到八田頭部還在銅像上面，李、邱二人鋸斷八田銅像頭部後放回銅像上，不料到了16日清晨6點，水利會報案時，銅像頭部才不見了；銅像頭部下落還要再查。

李男、邱女在4月14日入住烏山頭湖境會館，15日清晨2點半動手，花了2小時以簡易手鋸，手動鋸下八田銅像頭部後再把玩自拍，在清晨約4點50分被晨起運動的會務委員看見，2人隨即在15日早上6點多退房離開烏山頭。

烏山頭水庫八田與一祭典每年在5月8日舉行，是台日關係的重要象徵活動，統派立場明顯的李男、邱女涉嫌鋸下八田銅像頭部，外界推測有政治意涵，有可能要讓民進黨政府難堪。

南市警方今晚從台東帶回邱女寄給台東縣友人的作案鋸子和2支刀片，連夜送到位於台南新營區的台南市警局鑑識中心採證刀片上有否銅像上的銅屑，以證明是否確為作案工具。

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  • 警方查到作案的簡單手鋸，帶回麻豆分局，隨即送往台南市警局鑑識中心採證。（記者楊金城攝）

    警方查到作案的簡單手鋸，帶回麻豆分局，隨即送往台南市警局鑑識中心採證。（記者楊金城攝）

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