警察師徒聯手 一年半尋回百名中輟生

2017-04-17 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山警分局成功所巡佐謝志健去年收警員許凱棟為徒，師徒聯手1年半尋回百名中輟生，善用臉書、寶可夢熱潮，近來更5天尋回7人，連2名國三生相約蹺家逃學，謝員也能從穿錯制服，一箭雙鵰尋回2生，經2員曉以大義，2生乖乖上課也不逃家。

成功所巡佐謝志健是高市警局有名的尋人高手，雖然警察工作相當繁忙，他仍經常利用下班時間尋人，去年他收警員許凱棟為徒，傳授他找人的秘訣，成為他的得力助手，師徒聯手果然厲害，1年尋回百名失蹤人口、迷途老人等，1年半尋回百名中輟生。

值得一提的是，近來更5天尋回7名中輟生，其中楊姓與王姓少年（15歲）是國三同班同學，2人因不喜歡讀書，在校成績不好，加上父母忙著工作，曾有逃學紀錄，近來相約蹺家逃學，警方獲報展開尋人行動，但不曉得2人一起蹺家。

謝志健透過同學獲悉楊生的臉書，主動加入好友與他聊天，更利用寶可夢熱潮，約他出來抓皮卡丘，才發現楊生穿錯制服，衣服繡有王生的姓名，剛好也是警方要找的中輟生，經查原來是2人相約逃學，王生到楊生家中玩，留下制服未帶走，楊生才會穿錯衣服。

2員帶同楊生前往鳳山網咖找人，正巧王生打電話給楊生，他見警嚇一大跳，表示自己沉迷電玩，每天到網咖打電動，一度遭遇不良分子，暫時住在同學家，連父母也找不到，經警方帶2人返校復學，交由學校老師輔導，父母才鬆了一口氣。

謝志健勸說2人已經國三，上學、住在家裡至少很安全，只要完成國民義務教育，領到國中畢業證書，就算不愛讀書，還有其他的路可以選擇，不應逃避責任蹺家逃學，若遭遇危險會後悔莫及，2名少年聽了很有道理，從此返校上課，也不再隨意逃家。