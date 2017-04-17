李承龍等2嫌砍八田與一銅像 檢警疑另有共犯
〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕烏山頭水庫內嘉南大圳之父─八田與一銅像，十六日清晨被發現遭人斬首，銅像頭部下落不明。北市前市議員李承龍在臉書坦承犯案，南市警方今午到北市警局帶回李承龍與女共犯邱晉芛。兩嫌自白表示，因為不認同八田與一的歷史評價，才會割斷八田的銅像頭。
李承龍與邱女於今下午五點許被警方帶回、抵達高鐵台南站，兩人出站後快步走上偵防車。媒體問李犯此案策劃多久了？李承龍說：「策劃好幾年了！」；被問及犯案原因？李答「該做的事就要做」，至於關鍵證物八田銅像的頭在那裡？李在上偵防車前表示：「頭在台灣」。
傍晚五點四十分，李、邱兩人由兩輛偵防車載進台南地檢署，承辦檢察官林朝文複訊約三小時，晚間八點四十分許，兩人又被偵防車載離南檢，媒體完全無法接近兩人詢問。
南檢襄閱主任檢察官陳建弘晚間表示，十六日南檢接獲麻豆警方報請指揮偵辦八田與一銅像遭斷頭案，即指派林朝文檢察官指揮麻豆警方等單位組成專案小組、深入查證。專案小組調閱鄰近飯店住宿資料與烏山頭水庫風景區相關監視器畫面分析比對、採集相關可疑跡證與訪談鄰近居民，比對出李承龍、邱晉芛兩人涉有重嫌。
今天檢方指揮麻豆警方到北部訪查，並聯絡李承龍、邱晉芛二人到案，李、邱同意由專案小組人員陪同到南檢向檢察官說明案情。晚間，檢方訊後認定李、邱兩人涉犯刑法第354條毀損器物罪，諭知兩人限制住居、無保請回。檢警專案小組會進一步調查銅像頭部去向及有無其他人涉及不法情事，檢警懷疑此案還有其他共犯。
檢方訊問時，李承龍與邱晉芛自白表示，是因為不認同八田與一的歷史評價才會犯案，兩人在十五日凌晨用一種鋸子割斷八田銅像頭部。但對於鋸子與八田銅像頭部的去向？兩嫌都推稱不清楚、不知道。檢方強調，會持續追查銅像頭部與犯案工具。
據了解，李承龍是中華統一促進黨成員，他於今天上午在個人臉書先後po出包括拍賣二手電鋸、不瞞大家說是我做的等暗示自己涉及八田與一銅像斬首案的有關文句。近午時，他再留言說「台南警官在中正一分局約我喝咖啡，順道要帶我去台南一日遊1:30。會合，搭高鐵南下」，網友這時才知道他所言何事。
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