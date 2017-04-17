年金改革抗議風雨欲來 北市今晚起開始交管3天
2017-04-17 22:51
警方呼籲民眾應提前改道避免塞車。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕為了因應監督年金改革行動聯盟，將在明天開始到本月23日，連續於立法院周邊舉辦抗議活動，台北市警局交通大隊將於今天晚上開始，陸續於總統官邸周邊實施交通管制。
管制路段包括，今天晚上7時開始，管制重慶南路2段19巷與牯嶺街口、南昌路1段10巷與湖口街口管制往北、博愛路（寶慶路【含】至貴陽街【不含】）、寶慶路（博愛路【含】至重慶南路【不含】）、寶慶路（重慶南路【不含】至懷寧街【含】）。
今天晚上9時起，管制愛國西路（博愛路【不含】至南昌路【不含】）南側慢車道。明天0時起，管制重慶南路（南海路【不含】至愛國西路【含】）往北外側1線車道。
明天起至21日每日早上9時到下午5時，管制中山南路（忠孝東路【不含】至徐州路【不含】間）南往北1線慢車道。明天起至21日每天早上9時到晚上10時，管制濟南路（中山南路【不含】至林森南路【不含】間）東往西1線慢車道、青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）西往東1線車道。
警方說，上述交管範圍與時間將視陳抗狀況彈性提前或延後，民眾可以改道避免塞車。南北向車流改道金山南路、新生南路、中華路或環河南與環河北路；東西向車流改道市民大道、南京東與南京西路及和平東與和平西路。
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