八田銅像斷頭案 2嫌訊後急搭高鐵北上

涉嫌破壞八田與一銅像的前台北市議員李承龍（右）。（記者吳俊鋒攝）

2017-04-17 22:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕引發社會高度關注的烏山頭水庫園區八田與一銅像斷頭案，涉嫌動手破壞的中華統一促進黨成員李承龍及共犯邱晉芛，晚間經台南地檢署訊後無保請回，但限制住居，2人在台南警方護送下，隨即搭乘高鐵北上，並未多做停留。

李承龍與邱晉芛晚間由麻豆警分局護送離開地檢署，隨即驅車趕往高鐵台南站，約9點20分抵達大廳，在警方陪同下，立刻上到2樓，通過驗票閘門，往搭車月台前去，全程快步行進，面對媒體的詢問，並未做任何回應。

麻豆警分局在李承龍與邱晉芛未抵達前，已事先購好高鐵票，安排2人搭乘晚間9點44分的862次列車前往台北，警方也派員隨行，一路護送。