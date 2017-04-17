不認同八田歷史評價 李承龍等2嫌訊後請回限制住居
2017-04-17 21:09
〔記者王俊忠／台南報導〕涉割斷八田與一銅像頭部的北市前市議員李承龍與女同夥邱晉芛兩人，今晚八點半許在檢方訊後，由檢方諭知無保請回、但限制住居。警方並駕偵防車再載兩嫌離去。
檢方表示，李、邱兩人坦承割斷八田頭部，犯案動機是不認同八田與一的歷史評價。
對八田銅像頭去向，李承龍推說不清楚。檢警會進一步追查銅像頭部去向與兩嫌是否另涉不法情事。
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