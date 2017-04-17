液態安毒藏高粱酒瓶 瞞不過緝毒犬靈鼻

警方利用緝毒犬查緝藏放在高粱酒瓶裡的液態安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-17 21:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局警方上週五在桃園機場攔查一件空運到澳洲的國際貨運包裹，5個木箱裡22瓶高粱酒，裡面裝的透明液體竟然全是液態安非他命，市價超過2億2千萬元，警方表示，液態安非他命與酒精混合，封在密封酒瓶裡，如不是緝毒犬，一般人根本很難聞的出來。

警方說，寄送這批毒高粱的34歲施姓男子，上個月初曾寄「真的高粱酒」到澳洲，警方認為當時他應該「只是試水溫」，要求海關如果發現此人、或有其他人再寄送到澳洲同個地址，就立即通報警方。

沒想到桃園機場海關上週五果真發現又有高粱酒，寄送到澳洲同個地址，雖然不是施男所寄，仍立刻報警，警方及海關為求慎重，先以4隻緝毒犬在木箱周遭嗅聞，受過訓練的緝毒犬如聞到毒品，會蹲坐在毒品前方；果然其中3隻繞聞後，隨即蹲坐木箱前，警方知道「這次賓果了！」

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