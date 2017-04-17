網傳大蛇嚇死人 東原消防分隊：拍攝角度啦！

網路流傳一張南市消防局東原分隊抓到大蛇的照片，消防隊員雙手持棍撐住蛇身，蛇頭掛在肩上，煞是驚人。（記者王涵翻攝）

2017-04-17 21:27

［記者王涵平／台南報導］網路流傳一張南市消防局東原分隊抓到大蛇的照片，消防隊員雙手持棍撐住蛇身，蛇頭掛在肩上，煞是驚人，分隊今日澄清表示，蛇長1公尺多，狀似龐大是因拍攝角度問題，呼籲民眾不要恐慌。

東原消防分隊指出，日前獲報某民宅倉庫有蛇出沒，前往捕獲眼鏡蛇一尾，長1公尺多，帶回隊部後趁機解說捕蛇技巧時拍下網路傳出的照片，實際上，其他照片呈現的角度，眼鏡蛇並無特別大。

消防隊員指出，眼鏡蛇遇敵時，眼鏡蛇會張大頸部，舉起身體的前半部並低吼，這樣也讓蛇的體型看起來比實際要大。

東原消防分隊呼籲民眾不要恐慌，而目前逐漸進入夏季，蛇類結束冬眠出外覓食，也籲請民眾登山或農忙時應注意，以防遭咬傷，一旦發生則應立即送醫，此外也提醒夏日戲水或水上活動時應注意安全。