| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！ 葡萄牙小飛機空中爆炸 機上4人死亡 不認同八田歷史評價 李承龍等2嫌訊後請回限制住居 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

高粱酒瓶裝液態安毒運澳洲 嫌曾吞安毒球闖日本

2017-04-17  20:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕超過22公斤的安毒，差點就從台灣運到澳洲了！刑事局警方上週五在桃園機場攔查一件空運到澳洲的國際貨運包裹，發現放在5只木箱裡的22瓶高粱酒，裡面裝的透明液體竟然全是液態安非他命，毒品總重22公斤，市價超過2億2千萬元，警方循線逮捕負責寄貨的34歲男子施志昌，訊後聲押獲准。

警方說，這不是施嫌第一次寄貨到澳洲，他曾在上月初，先寄了2箱共12瓶高粱酒「試水溫」，當時警方曾開酒檢查，發現裡面裝的真是高粱酒，未免打草驚蛇，當下不動聲色，把酒先封回去，但認為他應該還會再寄，要求海關如果發現此人、或有其他人寄送到澳洲同個地址，就要通報警方。

早被警方盯上的施嫌，曾有運毒紀錄，約10年前，他與另名男子以吞安非他命毒球方式，闖關到日本遭當地警方查獲，他同伴因毒球破裂當場死亡，施嫌被判6年徒刑，服刑完才回台灣，回台後仍不學好，另涉持槍強盜案遭通緝。

檢警初步訊問，施男表示因沒錢花用，才會聽從以前跑路時認識的友人建議，以一箱1萬元的代價幫忙寄木箱，他承認知道寄的是毒品，知是重罪；檢警目前還在清查上游來源及其他共犯。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 刑事局警方查獲用高粱酒瓶裝的液態安非他命。（記者姚岳宏攝）

    刑事局警方查獲用高粱酒瓶裝的液態安非他命。（記者姚岳宏攝）

  • 警方利用緝毒犬查緝藏放在高粱酒瓶裡的液態安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方利用緝毒犬查緝藏放在高粱酒瓶裡的液態安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安非他命 毒品 跨國運毒 運毒 酒瓶
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：高粱酒瓶裝液態安毒運澳洲 嫌曾吞安毒球闖日本


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.