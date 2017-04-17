高粱酒瓶裝液態安毒運澳洲 嫌曾吞安毒球闖日本
2017-04-17 20:49
〔記者姚岳宏／台北報導〕超過22公斤的安毒，差點就從台灣運到澳洲了！刑事局警方上週五在桃園機場攔查一件空運到澳洲的國際貨運包裹，發現放在5只木箱裡的22瓶高粱酒，裡面裝的透明液體竟然全是液態安非他命，毒品總重22公斤，市價超過2億2千萬元，警方循線逮捕負責寄貨的34歲男子施志昌，訊後聲押獲准。
警方說，這不是施嫌第一次寄貨到澳洲，他曾在上月初，先寄了2箱共12瓶高粱酒「試水溫」，當時警方曾開酒檢查，發現裡面裝的真是高粱酒，未免打草驚蛇，當下不動聲色，把酒先封回去，但認為他應該還會再寄，要求海關如果發現此人、或有其他人寄送到澳洲同個地址，就要通報警方。
早被警方盯上的施嫌，曾有運毒紀錄，約10年前，他與另名男子以吞安非他命毒球方式，闖關到日本遭當地警方查獲，他同伴因毒球破裂當場死亡，施嫌被判6年徒刑，服刑完才回台灣，回台後仍不學好，另涉持槍強盜案遭通緝。
檢警初步訊問，施男表示因沒錢花用，才會聽從以前跑路時認識的友人建議，以一箱1萬元的代價幫忙寄木箱，他承認知道寄的是毒品，知是重罪；檢警目前還在清查上游來源及其他共犯。
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