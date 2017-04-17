大卡車「卡」在平鎮平交道 目前西線單線行車

2017-04-17 20:09

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵剛發布訊息指出，今晚7時34分在桃園市中壢=埔心間東線，即平鎮區延平路北平交道（70k+919）一輛大卡車故障停於平交道上，因為需僱用吊車救援，目前東線不通，以西線單線行車，台鐵已通報鐵路警察前往處理。