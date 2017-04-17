涉勾結房仲詐貸上億 合庫經辦北檢複訊

2017-04-17 20:17

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署接獲檢舉，合作金庫南京西路分行授信經辦賴建誠，涉嫌於99年11月至100年間，接受陳姓房地產投資客以每月2～5萬元、飲宴、喝花酒等方式招待，合謀詐貸逾1億元。

北檢今指揮調查局台北市調查處執行搜索，並約談賴男、合庫李姓經理、黃姓襄理，以及被懷疑是陳男人頭的王姓女友到案，全案朝違反《銀行法》、背信罪嫌方向偵辦。

晚間7時許，賴建誠在調查官陪同下移送北檢複訊，全程戴口罩低頭不發一語，現由檢察官問訊中，檢方訊後不排除祭出強制處分。