| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大卡車「卡」在平鎮平交道 目前西線單線行車 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

宜蘭五結鄉工廠火警 一人嗆傷送醫

2017-04-17  19:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚7點23分獲報，指五結鄉五結路三段315巷發生工廠火警，出動羅東、五結、馬賽分隊搶救。

現場指揮官已回報說，火勢自行撲滅，狀況解除，一人嗆傷送醫，傷者意識清楚，無大礙。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 五結鄉 工廠火警 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：宜蘭五結鄉工廠火警 一人嗆傷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.