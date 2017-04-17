宜蘭五結鄉工廠火警 一人嗆傷送醫

2017-04-17 19:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚7點23分獲報，指五結鄉五結路三段315巷發生工廠火警，出動羅東、五結、馬賽分隊搶救。

現場指揮官已回報說，火勢自行撲滅，狀況解除，一人嗆傷送醫，傷者意識清楚，無大礙。