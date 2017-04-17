與女友謀為同死？ 家屬提4疑點控電競教練「殺人犯」
2017-04-17 20:34
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［記者黃捷／台北報導］杜姓電競教練前年與交往5個月的王姓女友相約燒炭殉情，他卻僥倖獨活，遭士林地檢署依加工自殺罪起訴，士林地方法院今首次開審查庭，王女家屬指控杜男是「殺人犯」，並遞書狀指出4大疑點，希望法院調查釐清，法官也裁定移交審理庭。
檢方起訴指出，杜男2015年8月與認識僅5個月王女相約殉情，2人共同至藥局買安眠藥，再至大賣場買木炭，回到租屋處燒炭輕生，杜男幾個小時後獨自醒來，王女卻已沒有呼吸，送醫不治。
杜男今承認起訴事實，但辯稱2人是謀為同死，辯護律師也說，應適用刑法275條第三項謀為同死，免除其刑。
王女家屬委託的律師表示，他與家屬閱卷發現全案有4大疑點，第一，2人送醫時體內一氧化碳濃度差太多，杜男只有10%，王女58%；第二，鑑定報告中只驗出王女體內有安眠藥成分，杜男卻沒有。
此外，杜男宣稱案發當晚9點半起來，王女電腦8點半卻有登入紀錄，而杜男直至11點才報警，宣稱之後2小時都在室內嘗試自殺，應釐清期間到底發生什麼事；第四，情侶共赴黃泉通常會緊緊相擁，杜男卻自稱醒來時在倒在地上，且檢驗指出2人案發前曾有性行為，但警消到場時王女全身衣著完整，皆不合常理。
律師指出，杜男是不是殺人，仍待法院調查釐清，但對於謀為同死絕對有爭執，而杜男及其家屬至今未提和解，目前已具狀提起刑事附帶民事訴訟。
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