| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大卡車「卡」在平鎮平交道 目前西線單線行車 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

參加教會活動走失 老婦街頭迷途5小時

2017-04-17  19:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕79歲張姓老婦昨凌晨1時在新北市中和區安平路36巷口徘徊，民眾見狀報案，警方到場一問，張婦帶著抱歉的口氣說「忘了回家的路，不好意思還麻煩你們！」原來張婦來中和為了參加教會活動，她竟和女兒走失，也不知怎麼搭車返家，就這樣在街頭徘徊近5小時。

當時夜晚天涼，警方趕緊將張婦帶回警所，利用M-Police（警用小電腦）人臉辨識系統找出張婦詳細資料，原來張婦已被通報為失蹤人口，趕緊連絡張婦女兒前往派出所，她焦急趕抵看到母親大叫「媽！我好擔心妳！」同時也感謝警方積極協助，讓媽媽找到回家的路。

廣告
  • 警方將張婦帶回所內先為她到杯熱茶暖暖身子。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將張婦帶回所內先為她到杯熱茶暖暖身子。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：參加教會活動走失 老婦街頭迷途5小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.