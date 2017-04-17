參加教會活動走失 老婦街頭迷途5小時

2017-04-17 19:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕79歲張姓老婦昨凌晨1時在新北市中和區安平路36巷口徘徊，民眾見狀報案，警方到場一問，張婦帶著抱歉的口氣說「忘了回家的路，不好意思還麻煩你們！」原來張婦來中和為了參加教會活動，她竟和女兒走失，也不知怎麼搭車返家，就這樣在街頭徘徊近5小時。

當時夜晚天涼，警方趕緊將張婦帶回警所，利用M-Police（警用小電腦）人臉辨識系統找出張婦詳細資料，原來張婦已被通報為失蹤人口，趕緊連絡張婦女兒前往派出所，她焦急趕抵看到母親大叫「媽！我好擔心妳！」同時也感謝警方積極協助，讓媽媽找到回家的路。