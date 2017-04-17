相約殉情他獨活 電競教練「變裝」躲媒體
2017-04-17 20:23
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
［記者黃捷／台北報導］杜姓電競教練前年與交往5個月的王姓女友相約燒炭殉情，他卻僥倖獨活，遭士林地檢署依加工自殺罪起訴，杜男今在父母陪同下前往士林地方法院開庭，庭後還找友人前來變裝，企圖調虎離山，就為躲避記者拍攝。
士林地院排定今天下午3點15分開庭，杜男與父母近3點時抵達大門，步入法院時見記者拿起手機拍攝，杜父突然衝向一名女記者，不停叫囂「來啊」、「妳拍啊」，雙手卻在空中不停揮舞，甚至出手拉扯女記者，直到杜男走進法院後才罷手。
3人庭後發現記者仍在大門等候，先要求法警「破例」開啟管制門遭拒，後又留在法院內與記者僵持近2個小時。
杜母到了5點多帶著1名年輕人現身，該年輕人穿著杜男上衣，搭著杜母肩膀快步離去，不到5分鐘，杜男穿著另件灰色上衣，在其他友人陪同下衝出法院，快跑上車，面對媒體詢問都沒有回答。
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