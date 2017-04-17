| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！ 葡萄牙小飛機空中爆炸 機上4人死亡 不認同八田歷史評價 李承龍等2嫌訊後請回限制住居 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

相約殉情他獨活 電競教練「變裝」躲媒體

2017-04-17  20:23

［記者黃捷／台北報導］杜姓電競教練前年與交往5個月的王姓女友相約燒炭殉情，他卻僥倖獨活，遭士林地檢署依加工自殺罪起訴，杜男今在父母陪同下前往士林地方法院開庭，庭後還找友人前來變裝，企圖調虎離山，就為躲避記者拍攝。

士林地院排定今天下午3點15分開庭，杜男與父母近3點時抵達大門，步入法院時見記者拿起手機拍攝，杜父突然衝向一名女記者，不停叫囂「來啊」、「妳拍啊」，雙手卻在空中不停揮舞，甚至出手拉扯女記者，直到杜男走進法院後才罷手。

3人庭後發現記者仍在大門等候，先要求法警「破例」開啟管制門遭拒，後又留在法院內與記者僵持近2個小時。

杜母到了5點多帶著1名年輕人現身，該年輕人穿著杜男上衣，搭著杜母肩膀快步離去，不到5分鐘，杜男穿著另件灰色上衣，在其他友人陪同下衝出法院，快跑上車，面對媒體詢問都沒有回答。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

相關影音

廣告
  • 杜男（左）進入法院前穿著藍色上衣。（記者黃捷攝）

    杜男（左）進入法院前穿著藍色上衣。（記者黃捷攝）

  • 杜男與父母在法院僵持近2個多小時，杜母（右）在1名年輕人陪同下步出法院，該名年輕人身穿杜男上衣。（記者黃捷攝）

    杜男與父母在法院僵持近2個多小時，杜母（右）在1名年輕人陪同下步出法院，該名年輕人身穿杜男上衣。（記者黃捷攝）

  • 杜男衝出法院快跑上車時，已換成灰色上衣。（記者黃捷攝）

    杜男衝出法院快跑上車時，已換成灰色上衣。（記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加工自殺罪 殉情 燒炭自殺 自殺 電競
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：相約殉情他獨活 電競教練「變裝」躲媒體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.