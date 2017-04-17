疑都更糾紛 4男闖建設公司對空鳴槍

4男闖建設公司，對空鳴槍。（記者鄭景議翻攝）

2017-04-17 19:01

〔記者鄭景議／台北報導〕光天化日之下，竟有4名男子闖入一家建設公司對空鳴槍，還大剌剌的砸店！上週五下午1點多，4名男子突然闖入位於台北市松山區八德路3段上的「陽信建設公司」，其中1男子攜槍直接對天花板連開4槍，其餘3男子將辦公室設備推倒後快速離去；上週六松山分局警方已逮捕其中2名助陣的男子，並將持續追緝開槍的男子。

警方表示，因為助陣遭到逮捕的19歲曾姓男子，以及26歲的謝姓男子，都表示僅是受人所託，以1000元金錢為代價幫忙助陣，事前也不知道會開槍，對於開槍男子的身分及下落，2人也交代的含糊不清，都推說對該男子不太熟，步行前往建設公司後，鬧完事就搭計程車離去，4人就分道揚鑣。

據了解，警方目前懷疑建設公司與人有都更或是股東上的糾紛，於是遭到報復性開槍警告，將持續追緝開槍的男子。

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