笨賊燒衛生紙點火照明釀祝融 再度行竊被逮

2017-04-17 21:22

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市觀音區44歲廖姓男子，4月10日凌晨潛入觀音區新富路1間工廠行竊，過程中因攜帶的手電筒沒電，廖男竟異想天開用打火機點燃衛生紙照明，結果引起火災，廖男倉皇逃逸，卻將代步的機車留在工廠外，昨天他大膽重回工廠牽車並順便行竊，遭獲報的警方逮捕，警方依竊盜、公共危險等罪嫌將他移送法辦。

警方表示，廖男沒有正當工作，靠著行竊維生，4月10日凌晨，他潛入這間電路板加工廠打算偷取零件變賣，過程中，他的手電筒沒電了，竟以打火機點燃衛生紙當作照明使用，結果火花不慎引燃一旁雜物，釀成火警，廖男見狀倉促逃逸，停在工廠外的機車也來不及騎走。

警方說，在火勢撲滅後進行現場察看，發現廖男遺留的機車，鎖定廖男涉有重嫌，昨天早上廖男再度回到工廠，警方獲報到場將他逮捕。