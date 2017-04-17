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男騎粉色腳踏車引警方懷疑 原來是偷的

2017-04-17  20:51

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市蘆竹警方昨天在巡邏時，發現60歲劉姓男子騎著1輛粉紅色腳踏車，警方感到可疑，正準備上前攔查時，劉男竟加速逃逸，但跑沒多久就被警方攔下，並將劉男帶回派出所調查，此時剛好有1名女高中生到派出所報案腳踏車被偷，一眼就認出劉男騎乘的腳踏車是自己的，警方因而將劉男依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，當時巡邏員警看到劉男騎著粉紅色腳踏車，怎麼看就怎麼覺得奇怪，劉男起初不承認偷車，對於相關問題也都避重就輕、支支吾吾，直到女高中生前來報案，一眼就認出腳踏車，劉男才坦承偷車。

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  • 60歲劉姓男子（白衣者）騎著1輛粉紅色腳踏車，令警方感到奇怪。（記者邱奕統翻攝）

    60歲劉姓男子（白衣者）騎著1輛粉紅色腳踏車，令警方感到奇怪。（記者邱奕統翻攝）

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